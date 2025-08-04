СМИ: Трамп добавит золотую отделку в потолок Овального кабинета
4 августа 202522:17
Президент США Дональд Трамп решил украсить потолок Овального кабинета элементами золотой отделки. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник в администрации.
По данным канала, Трамп лично курирует косметические изменения в интерьере Белого дома.
Ранее он уже сменил картины на стенах и добавил в кабинет новые предметы обстановки, однако именно золото в оформлении потолка стало его особой гордостью.
Президент неоднократно подчеркивал внимание к этим деталям во время выступлений перед прессой, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru