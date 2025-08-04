СМИ: Трамп добавит золотую отделку в потолок Овального кабинета

Президент США Дональд Трамп решил украсить потолок Овального кабинета элементами золотой отделки. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник в администрации.

По данным канала, Трамп лично курирует косметические изменения в интерьере Белого дома.

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Ранее он уже сменил картины на стенах и добавил в кабинет новые предметы обстановки, однако именно золото в оформлении потолка стало его особой гордостью.

Президент неоднократно подчеркивал внимание к этим деталям во время выступлений перед прессой, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Белый ДомДональд Трамп

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