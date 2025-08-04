СМИ: Трамп добавит золотую отделку в потолок Овального кабинета

Ранее он уже сменил картины на стенах и добавил в кабинет новые предметы обстановки, однако именно золото в оформлении потолка стало его особой гордостью.

Президент неоднократно подчеркивал внимание к этим деталям во время выступлений перед прессой, передает «Радиоточка НСН».

