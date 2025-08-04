СМИ: Киевские власти хотят скрыть дело о гибели венгра Шебештьена

Киевские власти хотят скрыть дело о смерти закарпатского венгра Йожефа Шебештьена при принудительной мобилизации и не расследовать его, семья погибшего не согласна и будет подавать апелляцию, сообщает венгерская газета Magyar Nemzet.

По данным издания, Государственное бюро расследований Украины отказалось открывать уголовное производство, сославшись на отсутствие достаточных доказательств. Родственники погибшего заявили, что решение считают несправедливым и намерены добиваться пересмотра.