В МИДе пообещали ответить, если Россию отключат от SWIFT
В Москве готовы к ответу на возможное отключение России от платежной системы SWIFT, заявил спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских.
В МИДе заявили, что «уверенность в ответной реакции» на возможное отключение России от международной банковской системы у них, несомненно, есть.
Однако, по словам Крутских, вероятность таких действий в отношении России невелика. То, что такие попытки не предпринимаются, говорит об укрепившейся обороноспособности страны в сфере информационно-коммуникационных технологий.
«Не думаю, что кто-то хотел бы рисковать. Думаю, что в мире камикадзе не существует», — заявил представитель МИДа.
Ранее бывший глава Центробанка Сергей Дубинин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что грозит России в случае отключения от системы SWIFT.
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