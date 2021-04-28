В МИДе пообещали ответить, если Россию отключат от SWIFT

В Москве готовы к ответу на возможное отключение России от платежной системы SWIFT, заявил спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских.

В МИДе заявили, что «уверенность в ответной реакции» на возможное отключение России от международной банковской системы у них, несомненно, есть.

Однако, по словам Крутских, вероятность таких действий в отношении России невелика. То, что такие попытки не предпринимаются, говорит об укрепившейся обороноспособности страны в сфере информационно-коммуникационных технологий.

«Не думаю, что кто-то хотел бы рисковать. Думаю, что в мире камикадзе не существует», — заявил представитель МИДа.

Ранее бывший глава Центробанка Сергей Дубинин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что грозит России в случае отключения от системы SWIFT.

