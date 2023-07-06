Евро за 100: Рубль бьет «рекорды» по обвалу с начала СВО, ЦБ молчит
Биржевой курс евро поднялся выше 100 рублей, доллар торгуется выше 92 рублей. Это рекордные показатели с марта прошлого года. Эксперты рассказали НСН о причинах и последствиях такого обвала рубля.
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже преодолел отметку 100 рублей впервые с марта 2022 года. Курс доллара в первые полчаса торгов четверга поднялся выше 92 рублей – также рекорд с конца марта прошлого года.
ПРИЧИНЫ: ПРИГОЖИН И БАЛАНС
Скачок курса начался 26 июня, когда американская валюта перешла отметку в 87 рублей, а евро превысил 95 рублей. Тогда аналитики связывали это с нестабильной политической ситуацией в России, намекая на последствия военного мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
При этом в начале июля тенденция только усилилась, рубль продолжает падать, а официальных комментариев и действий от Центробанка по-прежнему не последовало.
Зампред регулятора Ксения Юдаева попыталась успокоить граждан, заявив, что Центробанк не видит рисков финансовой стабильности из-за снижения курса рубля. Она отметила, что ослабление рубля преимущественно происходит из-за изменения торгового баланса, но почему эти изменения настолько резкие – не объяснила. Глава Банка России Эльвира Набиуллина ситуации никак не комментировала.
Инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин говорил НСН, что причина такого ослабления российской валюты – проблемы с экспортом.
«На это повлияло восстановление импорта. В 2022 году импорт был подавлен, он на 30% был ниже, чем обычно. Сейчас импорт восстанавливается, падает экспорт из-за внешнеторговых ограничений. Есть некоторые сложности с экспортом в Индию, например, мы им нефть поставляем, а деньги забрать в полном объеме не можем», - отметил он.
С ним согласился аналитик банковской сферы, главный редактор Finnews.ru Владимир Шевченко, который заявил НСН, что девальвация рубля только началась, так как Россия оказалась в ловушке системы расчетов с дружественными странами в национальных валютах. По его словам, российские поставщики нефти получают, например, индийские рупии, которые потом не могут обменять на другие валюты.
«Накопился дефицит бюджета больше восьми триллионов. Можно пытаться выпускать ОФЗ, занимать деньги у российских банков, но есть ли они у них. Девальвация рубля только началась», - отметил он.
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в беседе с НСН заявил, что гражданам России все-таки не следует поддаваться панике и избавляться от рубля, глядя на стремительный рост курса доллара и евро. Нынешняя ситуация – эхо мятежа, и в будущем курс российской валюты выровняется, считает он.
«Я бы советовал не покупать доллары и евро, если это не связано с конкретной необходимостью выехать в страну и потратить их в командировке или туристической поездке. В будущем мы увидим выравнивание и откат по курсу. Речь идет о возможном повышении ставки, и это в том числе некий механизм, который будет способствовать откату по курсу», - сказал Кирьянов.
При этом аналитики отмечают, что Пригожин, конечно, повлиял на обвал рубля, но дело не в этом.
ПРОБЛЕМЫ: КРИЗИС И ИНФЛЯЦИЯ
Ранее СМИ сообщили, что правительство и Центральный банк приняли санкционированное Кремлем решение спешно девальвировать рубль для поддержания экспорта и усиления экономики, а также борьбы с инфляцией, которая в реальных цифрах приблизилась к 23%.
Так, ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков заявил НСН, что российские власти своими руками создают валютный кризис, ослабляя рубль, а трехзначная стоимость по отношению к доллару и евро приведет к недоверию как рубля, так и правительства.
«Текущие значения рубля – уже кризисные. У нас, по слухам, правительство решило сделать валютный кризис. Значения рубля в районе 85-90 – это уже валютный кризис. То есть правительство решило, что населению не нужно сберегать деньги в рублях – нужно срочно «валютизировать» все накопления граждан, уходить в золото, юань, во что угодно, но не держать в рублях. Накануне зампред ЦБ Алексей Заботкин сказал о том, что из-за серьезных инфляционных рисков Центробанк повысит в июле ставку. Как мы будем это трактовать? Девальвация рубля еще на 10-15% приведет к тому, что у нас в стране будет валютный кризис, недоверие к рублю, правительству и всему остальному», - заключил он.
У ЦБ и властей существует широкий спектр мер для сдерживания девальвации, включая повышение ключевой ставки и ужесточение валютного контроля. Но хочет ли ЦБ предпринимать подобные действия сегодня – вопрос.
Инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин в беседе с НСН объяснил, что в масштабах экономики слабый курс национальной валюты - это положительный фактор.
«В первую очередь стоит говорить о том, что этот курс справедливый, это экономически обоснованные цифры. Если мы прибавим накопленную инфляцию к курсу рубля, который мы наблюдали весной 2022 года, мы увидим текущие значения. По сути, после длительного периода укрепления рубль достиг тех справедливых значений, которые были до кризиса», - объяснил он.
При этом Нигматуллин подчеркнул, что такая тенденция отразится на ценах, так как стабильно слабый курс существенно ускоряет инфляцию.
ПОСЛЕДСТВИЯ: БИЗНЕС И ЦЕНЫ
Еще до новой волны ослабления валюты в кулуарах Петербургского международного экономического форума вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов назвал курс в 80-90 рублей за доллар США оптимальным для российской экономики в текущих условиях. По его словам, такой курс в равной степени устроит, как экспортеров, так и импортеров продукции.
Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с НСН пожаловался, что Белоусов думает только об интересах крупного бизнеса.
«Господин Белоусов в следующем году скажет, что 90-100 – это еще лучше. Потому что господину Белоусову, чем слабее рубль, тем лучше. Он отвечает за промышленность. Чем слабее рубль, тем больше выручка экспортеров, тем больше конкурентоспособность промышленности на внутреннем рынке. Белоусов выражает интересы крупного бизнеса, для бюджета 80-90 - это хорошо, и для крупного бизнеса тоже. Цены начнут разгоняться. Я бы не хотел, чтобы рубль слабел дальше. Для простого потребителя, я не думаю, что этот курс – это самое хорошее, что может быть», - заключил он.
Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с НСН предупредил россиян об опасности хранения сбережений в долларах. Он призвал граждан выбирать между рублем и золотом.
А предприниматель, экономист Дмитрий Потапенко сказал НСН, что реальная инфляция в некоторых сегментах уже перешла черту в 50%.
«В прошлом году "борщевой набор" подорожал на 56%. Продуктовая инфляция таких цифр даже в принципе не знает, она меньше 10% всегда была. Поэтому если в какой-то один месяц что-то подешевело относительно всех остальных, то хочется задать вопрос, чему мы радуемся? Единичному снижению, причем на очень небольшой процент? Продукты у нас не дешевели и дешеветь не будут, мы их, по большей части, не производим. Если бы мы их производили и у нас был бы какой-то объемный рынок, тогда вопросов бы не было. У нас очень небольшой рынок, ассортиментная матрица по-прежнему европейская», заключил он.
Он также отметил, что расходы россиян на продукты уже существенно выше, чем в любой другой европейской стране.
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