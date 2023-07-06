Евро за 100: Рубль бьет «рекорды» по обвалу с начала СВО, ЦБ молчит

«На это повлияло восстановление импорта. В 2022 году импорт был подавлен, он на 30% был ниже, чем обычно. Сейчас импорт восстанавливается, падает экспорт из-за внешнеторговых ограничений. Есть некоторые сложности с экспортом в Индию, например, мы им нефть поставляем, а деньги забрать в полном объеме не можем», - отметил он.

С ним согласился аналитик банковской сферы, главный редактор Finnews.ru Владимир Шевченко, который заявил НСН, что девальвация рубля только началась, так как Россия оказалась в ловушке системы расчетов с дружественными странами в национальных валютах. По его словам, российские поставщики нефти получают, например, индийские рупии, которые потом не могут обменять на другие валюты.

«Накопился дефицит бюджета больше восьми триллионов. Можно пытаться выпускать ОФЗ, занимать деньги у российских банков, но есть ли они у них. Девальвация рубля только началась», - отметил он.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в беседе с НСН заявил, что гражданам России все-таки не следует поддаваться панике и избавляться от рубля, глядя на стремительный рост курса доллара и евро. Нынешняя ситуация – эхо мятежа, и в будущем курс российской валюты выровняется, считает он.

«Я бы советовал не покупать доллары и евро, если это не связано с конкретной необходимостью выехать в страну и потратить их в командировке или туристической поездке. В будущем мы увидим выравнивание и откат по курсу. Речь идет о возможном повышении ставки, и это в том числе некий механизм, который будет способствовать откату по курсу», - сказал Кирьянов.

При этом аналитики отмечают, что Пригожин, конечно, повлиял на обвал рубля, но дело не в этом.

ПРОБЛЕМЫ: КРИЗИС И ИНФЛЯЦИЯ

Ранее СМИ сообщили, что правительство и Центральный банк приняли санкционированное Кремлем решение спешно девальвировать рубль для поддержания экспорта и усиления экономики, а также борьбы с инфляцией, которая в реальных цифрах приблизилась к 23%.