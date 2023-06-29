«Валютный кризис»: Экономист Кочетков обвинил правительство в ручной девальвации рубля
Андрей Кочетков в эфире НСН рассказал о рисках и недоверию к рублю и правительству в случае дальнейшей девальвации российской валюты.
Российские власти своими руками создают валютный кризис, ослабляя рубль, а трехзначная стоимость по отношению к доллару и евро приведет к недоверию как рубля, так и правительства. Таким мнением в эфире НСН поделился ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.
Ранее СМИ сообщили, что правительство и Центральный банк приняли санкционированное Кремлем решение спешно девальвировать рубль для поддержания экспорта и усиления экономики, а также борьбы с инфляцией, которая в реальных цифрах приблизилась к 23%. В четверг российская валюта торговалась выше 87 рублей за доллар, и более 95 рублей за евро.
«Текущие значения рубля – уже кризисные. У нас, по слухам, правительство решило сделать валютный кризис. Значения рубля в районе 85-90 – это уже валютный кризис. То есть правительство решило, что населению не нужно сберегать деньги в рублях – нужно срочно «валютизировать» все накопления граждан, уходить в золото, юань, во что угодно, но не держать в рублях. Накануне зампред ЦБ Алексей Заботкин сказал о том, что из-за серьезных инфляционных рисков Центробанк повысит в июле ставку. Как мы будем это трактовать? Девальвация рубля еще на 10-15% приведет к тому, что у нас в стране будет валютный кризис, недоверие к рублю, правительству и всему остальному. Это нам нужно?» - задал риторический вопрос Кочетков.
Ранее криптоэксперт Евгений Каминский в интервью НСН выразил мнение, что в обозримом будущем в России появятся банки, в которых можно будет легально обменять криптовалюту на рубли.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сальдо заявил об уничтожении лодок с украинскими солдатами у Антоновского моста
- Песков направил с вопросами о Суровикине к Минобороны
- Вице-премьера Карачаево-Черкесии заподозрили в хищении более 100 млн рублей
- Песков: В отношении Путина действует особый санитарно-эпидемиологический режим
- Госдума приняла заявление с осуждением властей Швеции из-за сожжения Корана
- В Госдуме заявили, что Украину в НАТО «никто не ждет»
- Пушилин заявил об улучшении российских позиций на краснолиманском направлении
- Новым гендиректором «Москвича» назначили Ханса-Петера Мозера
- В порту Петербурга обнаружили около 50 кг кокаина в контейнерах с бананами
- На Украине начались учения по отработке действий в случае ЧС на Запорожской АЭС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru