«Валютный кризис»: Экономист Кочетков обвинил правительство в ручной девальвации рубля

Ранее СМИ сообщили, что правительство и Центральный банк приняли санкционированное Кремлем решение спешно девальвировать рубль для поддержания экспорта и усиления экономики, а также борьбы с инфляцией, которая в реальных цифрах приблизилась к 23%. В четверг российская валюта торговалась выше 87 рублей за доллар, и более 95 рублей за евро.

«Текущие значения рубля – уже кризисные. У нас, по слухам, правительство решило сделать валютный кризис. Значения рубля в районе 85-90 – это уже валютный кризис. То есть правительство решило, что населению не нужно сберегать деньги в рублях – нужно срочно «валютизировать» все накопления граждан, уходить в золото, юань, во что угодно, но не держать в рублях. Накануне зампред ЦБ Алексей Заботкин сказал о том, что из-за серьезных инфляционных рисков Центробанк повысит в июле ставку. Как мы будем это трактовать? Девальвация рубля еще на 10-15% приведет к тому, что у нас в стране будет валютный кризис, недоверие к рублю, правительству и всему остальному. Это нам нужно?» - задал риторический вопрос Кочетков.

Ранее криптоэксперт Евгений Каминский в интервью НСН выразил мнение, что в обозримом будущем в России появятся банки, в которых можно будет легально обменять криптовалюту на рубли.

