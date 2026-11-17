«Очень оптимистично»: Что помешает Агутину заработать 49 млн рублей в Дубае
Прогноз на 49 миллионов рублей, которые Агутин может заработать на концерте в Дубае, слишком оптимистичный, сказал НСН Евгений Финкельштейн.
Российские артисты давно выступают в Дубае с сольными концертами, но Леонид Агутин вряд ли сможет заработать почти 50 млн рублей на камерной площадке. Таким мнением с НСН поделился глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн.
Выступление Агутина запланировано в Дубайской опере. Вместимость зала – до 2 тысяч зрителей, а цены на билеты начинаются о 800 дирахмов (около 17,9 тысячи рублей). Причем хорошие места обойдутся, в пересчете на рубли, в сумму от 22,4 до 44,7 тысячи. Тем не менее, к цифре 49 миллионов, которую привело в статье РИА Новости, Финкельштейн отнесся скептически.
«Аренда Дубайской оперы стоит гораздо дороже, чем аренда площадки в России. Это предполагает очень обеспеченную публику. Но насчет 49 миллионов – это очень оптимистично. Дубай-опера – это все-таки сидячий камерный концерт. Туда нужно специально ехать из центра. Понятно, что в Дубае находятся много наших соотечественников, а Леонид Агутин – большой артист. Но это рынок другой страны. И все будет зависеть от того, будут продолжаться дальше военные действия или нет, потому что очень много людей туда сейчас не ездят. Причем даже тех, у кого там есть квартиры. Но будем надеяться на лучшее. Если смогут столько заработать, буду только рад», – отметил собеседник НСН.
В целом же, по словам Финкельштейна, сольный концерт в Дубае для российского исполнителя – случай далеко не уникальный.
«Это происходит на протяжении многих лет. И практически все артисты выступали с сольными концертами там. Еще там выступало много артистов, чьи концерты запрещались в России, – та же Земфира (признана Минюстом РФ иноагентом – прим. НСН), например. Конечно, аншлага не было, это была другая площадка, Coca-Cola Arena на порядка 7 тысяч человек. Да и, кроме того, постоянно там проходят какие-то арт-фестивали и так далее», – добавил Финкельштейн.
Ранее НСН сообщала, что Леонид Агутин решил зарегистрировать товарный знак «Агутин Music Bar». Новый бренд позволит артисту выпускать мерч, открывать бары и кафе, заниматься медиасопровождением, а также организовывать концерты, шоу и видеосъемки.
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