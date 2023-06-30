«Не поддавайтесь панике!»: Депутат Кирьянов призвал россиян не скупать доллары и евро

Курс евро в пятницу днем поднялся до 97 рублей впервые с марта прошлого года, доллар превысил отметку в 89 рублей.

«Я думаю, что эта динамика – некая инерция, связанная с политической ситуацией, которая складывалась у нас в конце прошлой недели. И здесь надо предупредить наших граждан, что какие-либо покупки иностранной валюты на растущем тренде, и может даже в пиковый момент, - это всегда быстрое разочарование и потеря денег. Здесь надо крайне аккуратно действовать. Я бы советовал не покупать доллары и евро, если это не связано с конкретной необходимостью выехать в страну и потратить их в командировке или туристической поездке. В будущем мы увидим выравнивание и откат по курсу. Речь идет о возможном повышении ставки, и это в том числе некий механизм, который будет способствовать откату по курсу», - сказал Кирьянов.

Инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что ослабление рубля выгодно для экономики, но при этом отразится на ценах в магазинах.

