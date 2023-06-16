«Рубль, золото и экзотика»: Россиянам придется «заплатить» за хранение долларов
Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский заявил в эфире НСН, что за хранение долларов могут ввести плату, но уже сейчас такая стратегия опасна из-за «токсичности» валюты.
Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с НСН предупредил россиян об опасности хранения сбережений в долларах. Он призвал граждан выбирать между рублем и золотом.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что американский доллар подорвал к себе доверие. Голубовский отметил, что хранить сбережения в долларах сейчас даже опасно.
«Обычные граждане выбирали между долларом, евро и рублем. Сейчас доллар и евро не имеют смысла, их негде хранить. Это токсичные валюты. Доллар и евро я не рекомендую покупать, потому что это просто опасная тема. Если банк попадет под санкции, что вы будете с ними делать? Вам их не выдадут обратно. Выдадут рублями, но какой в этом смысл? Могут ввести плату за хранение долларов», - рассказал Голубовский.
По его словам, золото сегодня во всех смыслах можно считать самой привлекательной «валютой».
«Реальный выбор, который есть у людей сейчас, это выбор между золотом и рублем. Золото – как валютная ценность, независимая валюта, которую нельзя отменить. Есть еще китайский юань, но все же для людей это экзотика. Эта валюта тоже циклическая. Юань будет тоже к доллару слабеть, он не будет антикризисным средством сбережения. Можно хранить деньги в рублях с учетом процентной ставки. Мое мнение, что золото все еще интереснее. Рублевые ставки на горизонте года отыгрывать подорожание золота не будут, золото выгоднее. Если вы продвинутый инвестор, ищите какие-то высокодоходные облигации, но там надо думать о соотношении «риск-доходность». Надежные истории под 9% годовых найти сегодня можно – это больше, чем даст банк», - резюмировал он.
Китайский юань продолжит укрепляться, через 15 лет его доля в международных расчетах составит уже 50%, заявил ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский «Радиоточке НСН».
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