В Центробанке объяснили причину снижения курса рубля

Она отметила, что ослабление рубля преимущественно происходит из-за изменения торгового баланса.

В частности, подразумевается соотношение импорта и экспорта - после введения санкций доходы от экспорта сократились, в то время как импорт вырос. Юдаева уверила, что риски финансовой стабильности отсутствуют.

Ранее Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», для чего Минфин планирует урезать «несоциальные» расходы бюджета.