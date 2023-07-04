В Центробанке объяснили причину снижения курса рубля

Центробанк не видит рисков финансовой стабильности из-за снижения курса рубля, заявила первый зампред регулятора Ксения Юдаева.

Силуанов заявил о сокращении ФНБ в июне на 63 млрд рублей

Она отметила, что ослабление рубля преимущественно происходит из-за изменения торгового баланса.

В частности, подразумевается соотношение импорта и экспорта - после введения санкций доходы от экспорта сократились, в то время как импорт вырос. Юдаева уверила, что риски финансовой стабильности отсутствуют.

Ранее Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», для чего Минфин планирует урезать «несоциальные» расходы бюджета.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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