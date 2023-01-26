СМИ: Санкции против атомной отрасли России вернутся Западу бумерангом

Москвичи могут легализовать выполненную перепланировку в квартирах без штрафов

Более 26 тысяч человек приняли участие в мероприятиях столичного департамента по конкурентной политике за год

В Москве выросла доступность реабилитационных услуг для людей с инвалидностью

Ученики медицинских классов столичных школ отправятся на экскурсии в больницы

Главархив запустил искусственный интеллект для распознавания исторических текстов