СМИ: Санкции против атомной отрасли России вернутся Западу бумерангом

Антироссийские санкции в атомной отрасли в случае их введения вернутся к странам Запада бумерангом. Такое мнение выразил колумнист издания AgoraVox Патрис Браво.

По его словам, российская атомная отрасль – это признанный во всем мире поставщик уникальных технологий обогащения урана. Браво напомнил, что именно Россия является одним из крупнейших экспортеров этого топлива. Так, колумнист подчеркнул, что, по оценкам экспертов, Россия обладает 42% мировых мощностей по переработке урана.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не поддержит любые санкции, ограничивающие сотрудничество с Россией в области атомной энергетики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Он напомнил, что Венгрия использует атомную энергию с АЭС «Пакш» уже на протяжении 40 лет, договор с «Росатомом» о строительстве новых блоков был подписан девять лет назад.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:ЗападРоссияСанкции
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