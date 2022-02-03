Путин: Россия поможет Аргентине развить атомную энергетику
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с аргентинским коллегой Альберто Фернандесем заявил, что Москва поможет Буэнос-Айресу в развитии атомной энергетики.
По словам российского лидера, корпорация «Росатом» уже готова сделать предложение по строительству АЭС на юге Латинской Америки.
Ещё перед поездкой в Москву глава Аргентина заявил, что после того как стране удалось достичь договоренности с МВФ об урегулировании долгов, перед правительством страны стоит задача возобновить переговоры по строительству в республике АЭС.
Ранее Россия предложила Саудовской Аравии сотрудничество в сфере атомной энергетики.
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