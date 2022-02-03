Путин: Россия поможет Аргентине развить атомную энергетику

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с аргентинским коллегой Альберто Фернандесем заявил, что Москва поможет Буэнос-Айресу в развитии атомной энергетики.

По словам российского лидера, корпорация «Росатом» уже готова сделать предложение по строительству АЭС на юге Латинской Америки.

Путин и Си Цзиньпин дали старт строительству атомных блоков в Китае

Ещё перед поездкой в Москву глава Аргентина заявил, что после того как стране удалось достичь договоренности с МВФ об урегулировании долгов, перед правительством страны стоит задача возобновить переговоры по строительству в республике АЭС.

Ранее Россия предложила Саудовской Аравии сотрудничество в сфере атомной энергетики.

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ФОТО: РИА Новости
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