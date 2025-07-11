СМИ: В ЕС не исключили приостановку соглашения об ассоциации с Израилем
Евросоюз может приостановить действие соглашения об ассоциации с Израилем на фоне ситуации вокруг сектора Газа. Об этом пишет Politico.
По данным издания, Европейская служба внешних связей подготовила проект документа, в котором обсуждаются меры вплоть до полного прекращения соглашения. Один из вариантов действий ЕС - прекращение политического диалога с правительством израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, это потребует единогласного одобрения всех 27 стран сообщества.
Также рассматривается возможность приостановки торговой части соглашения, отменяющей преференции для товаров из Израиля в Европе. Эти шаги более вероятны, для них необходимо квалифицированное большинство голосов в Совете ЕС. В то же время европейские власти могут ограничить техническое сотрудничество и участие Израиля в научных и образовательных программах региона.
Как ожидается, главы МИД ЕС обсудят возможные ограничения 15 июля, когда Тель-Авив представит отчет об улучшении гуманитарной ситуации в Газе.
Между тем Израиль представил проект «гуманитарного города» на юге анклава для 600 тысяч палестинцев, которые, войдя в город, не смогут покинуть его, пишет 360.ru.
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