СМИ: В ЕС не исключили приостановку соглашения об ассоциации с Израилем

Евросоюз может приостановить действие соглашения об ассоциации с Израилем на фоне ситуации вокруг сектора Газа. Об этом пишет Politico.

По данным издания, Европейская служба внешних связей подготовила проект документа, в котором обсуждаются меры вплоть до полного прекращения соглашения. Один из вариантов действий ЕС - прекращение политического диалога с правительством израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, это потребует единогласного одобрения всех 27 стран сообщества.

Также рассматривается возможность приостановки торговой части соглашения, отменяющей преференции для товаров из Израиля в Европе. Эти шаги более вероятны, для них необходимо квалифицированное большинство голосов в Совете ЕС. В то же время европейские власти могут ограничить техническое сотрудничество и участие Израиля в научных и образовательных программах региона.

Как ожидается, главы МИД ЕС обсудят возможные ограничения 15 июля, когда Тель-Авив представит отчет об улучшении гуманитарной ситуации в Газе.

Между тем Израиль представил проект «гуманитарного города» на юге анклава для 600 тысяч палестинцев, которые, войдя в город, не смогут покинуть его, пишет 360.ru.

