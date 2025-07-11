Финляндия уведомила ООН о выходе из Оттавской конвенции

Финляндия 10 июля уведомила ООН о своем выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Об этом сообщил финский МИД.

«Финляндия представила документ о выходе из Оттавской конвенции... Выход вступит в силу в январе 2026 года», - указано в сообщении.

Финская сторона уведомила о своем решении участников конвенции, депозитария соглашения - генерального секретаря ООН, а также Совет безопасности организации.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что страна не будет применять противопехотные мины в мирное время и сохранит их на складах после выхода из Оттавской конвенции, запрещающей использование, накопление, производство, передачу таких устройств.

В мае стало известно, что Литва денонсировала Оттавскую конвенцию, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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