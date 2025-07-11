Более 230 тысяч иностранцев въехали в РФ по электронной визе за пять месяцев

Свыше 230 тысяч иностранных туристов въехали в Россию по электронной визе в январе-мае текущего года. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает аппарат зампреда правительства.

«Всего за время действия механизма им воспользовались 940 тысяч человек», - указал Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что электронные визы позволят сделать Россию более доступной для международных туристов и укрепят ее позиции на мировом туристическом рынке.

Ранее в РФ увеличили срок пребывания путешественников из-за рубежа по единой электронной визе, они смогут находиться в стране 30 дней, пишет 360.ru.

