Более 230 тысяч иностранцев въехали в РФ по электронной визе за пять месяцев
Свыше 230 тысяч иностранных туристов въехали в Россию по электронной визе в январе-мае текущего года. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает аппарат зампреда правительства.
«Всего за время действия механизма им воспользовались 940 тысяч человек», - указал Чернышенко.
Вице-премьер отметил, что электронные визы позволят сделать Россию более доступной для международных туристов и укрепят ее позиции на мировом туристическом рынке.
Ранее в РФ увеличили срок пребывания путешественников из-за рубежа по единой электронной визе, они смогут находиться в стране 30 дней, пишет 360.ru.
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