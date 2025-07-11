Под Волгоградом двухлетний ребенок ушел из дома и был травмирован поездом
Двухлетний мальчик ушел из дома и получил травму из-за поезда в городе Суровикино Волгоградской области. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
По данным правоохранителей, накануне вечером родители, занимаясь домашними делами, оставили малыша на попечение старшей сестры.
«Мальчик самостоятельно покинул территорию домовладения, вышел на улицу и дошел до железнодорожных путей, где был травмирован проезжающим составом», - подчеркнули в МВД.
Ребенка госпитализировали. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.
Между тем на юго-востоке Москвы поезд столкнулся с автомобилем Nissan, один человек получил ушиб плеча и закрытую черепно-мозговую травму, сообщает 360.ru.
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