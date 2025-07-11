Под Калининградом загорелось кафе в средневековом замке Шаакен
Кровля кафе загорелась на территории замка Шаакен, основанного около 1270 года, в поселке Некрасово Калининградской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
«Спасатели вынесли три газовых баллона - один пропановый и два углекислотных. Возгорание локализовано на площади 300 квадратных метров», - указали в ведомстве.
Распространения пожара на соседние строения не допущено. Специалисты ведут разборку и проливку конструкций. По данным МЧС, при возгорании никто не пострадал.
Ранее в немецком Дрездене сгорело здание бывшей государственной оперетты, использовавшееся с 1947 по 2016 год, пишет «Свободная пресса».
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