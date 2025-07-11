В курской деревне Суходол при атаке БПЛА пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали при ударе украинского беспилотника по деревне Суходол в Беловском районе Курской области. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

«Осколочные ранения получили четыре человека: трое мужчин 32, 33 и 45 лет и 53-летняя женщина», - написал врио губернатора в Telegram-канале.

Пострадавших доставили в Беловскую районную больницу. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Ранее над Курской областью уничтожили 53 беспилотника ВСУ, напоминает «Свободная пресса».

