В курской деревне Суходол при атаке БПЛА пострадали четыре человека
11 июля 202509:58
Четыре человека пострадали при ударе украинского беспилотника по деревне Суходол в Беловском районе Курской области. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.
«Осколочные ранения получили четыре человека: трое мужчин 32, 33 и 45 лет и 53-летняя женщина», - написал врио губернатора в Telegram-канале.
Пострадавших доставили в Беловскую районную больницу. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.
Ранее над Курской областью уничтожили 53 беспилотника ВСУ, напоминает «Свободная пресса».
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