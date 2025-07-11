Причин для сбоев в работе платежных систем может быть много, но основные — это атаки недоброжелателей, использование западного оборудования и даже случайные нажатия со стороны обслуживающего персонала, рассказал руководитель проекта Школы инноватики и предпринимательства НИУ ВШЭ Александр Пушко в беседе с НСН.

Накануне россияне сообщали о массовых сбоях в системе СБП. Сложности испытали пользователи Сбербанка, Т-Банка и OZON-банка. Эксперт отметил, что технические неполадки могли быть вызваны различными факторами.