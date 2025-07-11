Атаки, закладки и тычки: Эксперт объяснил причину сбоев в работе СБП
Перебои в работе системы быстрых платежей (СБП) могут быть связаны с хакерскими атаками, скрытым саботажем и человеческим фактором, рассказал НСН Александр Пушко.
Причин для сбоев в работе платежных систем может быть много, но основные — это атаки недоброжелателей, использование западного оборудования и даже случайные нажатия со стороны обслуживающего персонала, рассказал руководитель проекта Школы инноватики и предпринимательства НИУ ВШЭ Александр Пушко в беседе с НСН.
Накануне россияне сообщали о массовых сбоях в системе СБП. Сложности испытали пользователи Сбербанка, Т-Банка и OZON-банка. Эксперт отметил, что технические неполадки могли быть вызваны различными факторами.
«Здесь может быть несколько причин. Одна из них — на такие чувствительные и ответственные российские системы постоянно ведутся атаки, чтобы вызвать недовольство населения. Случаются и DDOS-атаки, когда на сервера таких ресурсов направляются миллионы запросов, система с этим справляется, но может произойти сбой. Вторая причина заключается в различном уровне отказоустойчивости, например, платежная система Центрального банка или платформа Московской биржи имеют шанс на сбой один к десяткам миллионов, розничные системы тоже защищены, но у них более низкий уровень. Здесь иногда может использоваться по старой памяти оборудование западных поставщиков, которые могли оставить специальные “закладки”, которые могут срабатывать в нужный момент. Третий фактор — обслуживающий персонал, который мог не туда тыкнуть пальчиком, такое тоже вполне реально», — подчеркнул он.
Пушко добавил, что ситуативные сложности не должны напугать россиян, так как специалисты могут быстро восстановить работу сервисов.
«Паники здесь не должно быть. Все эти проблемы решаются даже не за недели и не за дни, а за какие-то пару часов. Я был на даче в выходные, интернета не было вообще, даже обычные люди в общих чатах спокойно относятся к тому, что иногда возникают ограничения, чтобы сбить с толку беспилотники. Такой стала реальность, но все починят, все восстановят, все будет работать, но иногда надо понимать, почему такие ситуации возникают», — заключил он.
Ранее Центробанк сообщил, что объем переводов через системы быстрых платежей вырос вдвое в первом квартале 2025 года, напоминает НСН.
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