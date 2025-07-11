Песков отметил дефицит кадров в экономике

Дефицит кадров ощущается в экономике России, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он заявил в интервью журналу «Эксперт».

Представитель Кремля ответил на вопрос о дефиците кадров в журналистике, подчеркнув, что это не «сугубо журналистская проблема».

«Да, в вашей отрасли есть нюансы, но дефицит людей ощущается в экономике в целом. Начиная от стройки и заканчивая проектированием двигателя для самолетов», - указал Песков.

По его словам, если нащупать нишу информации по запросу и хорошо ее продавать, в отрасли появится возможность предлагать более высокие зарплаты. С ростом ставок в сферу придут люди, которые «будут проситься на эту работу и предлагать свой талант».

Между тем аналитическая компания «Эйлер» подсчитала, что безработица в России снизилась до 2,2% и обновила исторический минимум, пишет 360.ru.

