Эксперты предсказали обвал цен на пшеницу

По словам экспертов, в ближайшие недели российский рынок пшеницы будет находиться под сильнейшим давлением. Экспортная пошлина на пшеницу — одна из мер, которые планируют власти для снижения стоимости продовольствия.

Ранее сообщалось, что власти РФ могут заморозить цены на продукты на три месяца. Кабмин РФ может зафиксировать верхние пределы отпускных цен на сахар-песок и подсолнечное масло с 1 января до 1 апреля. Также планируется установить цену в 95 рублей за литр подсолнечного масла при покупке продукции у производителя и 110 рублей — в магазинах. За один килограмм сахара от производителя и в магазине предлагают установить цену в 36 и 45 рублей соответственно. Как ожидается, между компаниями будет подписано соответствующее соглашение.

