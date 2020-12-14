РФ одновременно введет квоту на экспорт зерна и пошлину на пшеницу

Ранее сообщалось, что власти РФ могут заморозить цены на продукты на три месяца. Кабмин РФ может зафиксировать верхние пределы отпускных цен на сахар-песок и подсолнечное масло с 1 января до 1 апреля. Также планируется установить цену в 95 рублей за литр подсолнечного масла при покупке продукции у производителя и 110 рублей — в магазинах. За один килограмм сахара от производителя и в магазине предлагают установить цену в 36 и 45 рублей соответственно. Как ожидается, между компаниями будет подписано соответствующее соглашение.

Научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин заявил в эфире НСН, что такие действия правительства могут лишь дать сверхприбыль корпорациям, а не решить проблему.

