РФ одновременно введет квоту на экспорт зерна и пошлину на пшеницу
РФ одновременно введет квоту на экспорт зерна и пошлину на пшеницу, передает РИА Новости.
Как рассказал министр экономического развития Максим Решетников, с 15 февраля следующего года и до конца июня будет действовать как квота на экспорт зерна в размере 17,5 миллиона тонн, так и экспортная пошлина в 25 евро за тонну внутри квоты и 50% стоимости, но не менее 100 евро за тонну вне квоты.
Ранее сообщалось, что власти РФ могут заморозить цены на продукты на три месяца. Кабмин РФ может зафиксировать верхние пределы отпускных цен на сахар-песок и подсолнечное масло с 1 января до 1 апреля. Также планируется установить цену в 95 рублей за литр подсолнечного масла при покупке продукции у производителя и 110 рублей — в магазинах. За один килограмм сахара от производителя и в магазине предлагают установить цену в 36 и 45 рублей соответственно. Как ожидается, между компаниями будет подписано соответствующее соглашение.
Научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин заявил в эфире НСН, что такие действия правительства могут лишь дать сверхприбыль корпорациям, а не решить проблему.
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