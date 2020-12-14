РФ одновременно введет квоту на экспорт зерна и пошлину на пшеницу

РФ одновременно введет квоту на экспорт зерна и пошлину на пшеницу, передает РИА Новости.

Как рассказал министр экономического развития Максим Решетников, с 15 февраля следующего года и до конца июня будет действовать как квота на экспорт зерна в размере 17,5 миллиона тонн, так и экспортная пошлина в 25 евро за тонну внутри квоты и 50% стоимости, но не менее 100 евро за тонну вне квоты.

России грозит голод? Цены на продукты могут заморозить

Ранее сообщалось, что власти РФ могут заморозить цены на продукты на три месяца. Кабмин РФ может зафиксировать верхние пределы отпускных цен на сахар-песок и подсолнечное масло с 1 января до 1 апреля. Также планируется установить цену в 95 рублей за литр подсолнечного масла при покупке продукции у производителя и 110 рублей — в магазинах. За один килограмм сахара от производителя и в магазине предлагают установить цену в 36 и 45 рублей соответственно. Как ожидается, между компаниями будет подписано соответствующее соглашение.

Научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин заявил в эфире НСН, что такие действия правительства могут лишь дать сверхприбыль корпорациям, а не решить проблему.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:Экономика
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