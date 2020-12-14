«Отморожение». Правительство отрегулирует цены на продукты

К заморозке цен на продукты питания приступили российские власти: соглашения с производителями сахара и подсолнечного масла для стабилизации цен, рост которых возмутил президента Путина, должны быть заключены до 20 декабря и будут действовать три месяца. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников на совещании у премьера Михаила Мишустина.

«Соглашения предусматривают снижение цен производителями при поставке в розничные сети и ограничение розничной цены федеральными и региональными торговыми сетями», - доложил министр.

Следить за соблюдением соглашения будет Федеральная налоговая служба в дополнение к тому мониторингу, который ведет Росстат.

«Заключение соглашений должно обеспечить снижение цен уже до конца этого года», - заверил глава Минэкономразвития.

Соглашения с производителями сахара и масла – только первая ласточка. Правительство решило развязать себе руки в вопросе регулирования цен. Минэкономразвития подготовит поправки в законодательство, которые дадут кабмину возможность в случае необходимости регулировать цены на социально значимые товары, если цены на них изменились более чем на 10% в течение месяца, рассказал все тот же г-н Решетников. По ныне действующим правилам существует возможность устанавливать регулируемые цены на социально значимые товары на территории одного или нескольких субъектов РФ на срок до 90 дней, если цены на какой-то товар в течение месяца изменились более чем на 30%.

Премьер Мишустин идею поддержал. Но попенял, что такие поправки надо было вносить раньше, так же как и использовать этот инструмент.

К чему приведет государственное регулирование продуктовых цен, объяснил бизнес-омбудсмен Борис Титов: либо отечественные продукты придется заменять импортными, либо накопленный в текущем периоде убыток приведет в перспективе к неизбежному, но уже «взрывному» росту цен.

«Большинство современных отечественных производителей продуктов питания - это частный бизнес. Бизнес по определению не может работать себе в убыток. Он просто закрывается и уходит с рынка, - написал Титов в соцсетях. - Рынок неизбежно компенсирует свои потери независимо от желаний чиновников, и за все это в конечном счете заплатит потребитель».

Тому, кто сегодня активно продвигает популистские решения, г-н Титов рекомендовал «уже прямо сейчас подумать о том, что они будут говорить населению завтра».

Что-то подсказывает, не будут они ни о чем таком думать. «Отморозятся». Вместе с ценами.

