«И хочется, и колется»: В России спорят о последствиях исключения из ВТамО

Ранее стало известно, что Украина и Евросоюз пытались добиться исключения России из ВТамО, но благодаря аргументам нашей страны члены организации решили не разрушать сложившиеся таможенные связи.

«Исключение России из этой организации, никак не повлияет на текущие экспортно-импортные и транзитные операциях, так как эти вопросы регулируются на межправительственном уровне. Прецедентов с исключением стран из ВТамО еще не было и конвенция, которая выступила основой для создания организации не содержит механизма исключения участников. Выход из организации может быть осуществлен добровольно. Из российских инициатив, которые рассматривает сейчас ВТамО, можно отметить разработку стандартизации регулирования электронной торговли, создание мировой системы оценки эффективности деятельности таможенных органов», - привел пример Иванов.

Гендиректор Русского агентства складского сервиса и дистрибьюции (RWDS) Леонид Шляпников в разговоре с НСН заявил, что исключение России из ВТамО отрицательно сказалось бы не только на перевозках с Европой и США, но и на других странах.

«Положительного ничего в этом нет. Любое исключение из чего-то – это ограничения международных практик, отношений. Мы и сейчас видим прерывание, блокировку перевозок, где—то ездят, где-то нет. Если продолжится движение на выход, отказ, скажем, от каких-то концептуальных норм, это плохо. Это противоречит вообще, не только в отношении европейских и американских партнеров, но это же работает и в отношении Азии, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока», - считает Шляпников.

Собеседник привел в пример параллельный импорт.

«Турция, с которой мы активно работаем по параллельному импорту комплектующих и прочей продукции, с 10 июля меняет правила для транзитных грузов на Россию. То же самое в Казахстане. Прямого запрета на реэкспорт продукцию в Россию нет, но при этом часть продукции может пересечь границу, а часть не может. Страны, которые могу работать в параллельном импорте, они с одной стороны понимают, что нужно торговать, это для них НДС, а с другой стороны они находятся под давлением европейских и американских партнеров. Турция в одном состоянии, казахи – в другом. Вот и возникают сложности, это позиция «и хочется, и колется»», - отметил Шляпников.

Ранее сообщалось, что таможенникам могут разрешить останавливать грузовики в РФ без участия ГИБДД. Сейчас таможенники могут останавливать автомобили с целью ревизии товаров и сопроводительных документов. Без участия ГИБДД это можно делать только в зонах таможенного контроля вдоль государственной границы.

