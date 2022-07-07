ФТС: ЕС и Украина пытались исключить Россию из ВТамО

По его словам, были попытки приостановить в любом виде участие России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации. В ходе участия РФ в Совете ВТамО 23-25 июня удалось принять взвешенную резолюцию, «в которой все стороны призываются к тому, чтобы не разрушать таможенную инфраструктуру».

Сегодня между Россией и Белоруссией не существует физической границы, и большинство товаров не подвергается таможенному контролю.

Ранее ФТС сообщила, что перевозчики России на западных границах страны сталкиваются с ограничениями из-за своей национальности. Импорт товаров на фоне ограничительных мер снижается до уровня пандемийного 2020 года.

