ФТС: ЕС и Украина пытались исключить Россию из ВТамО
Евросоюз и Украина пытались добиться исключения России и Белоруссии из Всемирной таможенной организации (ВТамО), сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя руководителя Федеральной таможенной службы Руслана Давыдова.
По его словам, были попытки приостановить в любом виде участие России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации. В ходе участия РФ в Совете ВТамО 23-25 июня удалось принять взвешенную резолюцию, «в которой все стороны призываются к тому, чтобы не разрушать таможенную инфраструктуру».
Сегодня между Россией и Белоруссией не существует физической границы, и большинство товаров не подвергается таможенному контролю.
Ранее ФТС сообщила, что перевозчики России на западных границах страны сталкиваются с ограничениями из-за своей национальности. Импорт товаров на фоне ограничительных мер снижается до уровня пандемийного 2020 года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 150 / сут.
Умерли
381 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 437 / сут.
- США: Украина может исчезнуть с карты мира
- ФТС: ЕС и Украина пытались исключить Россию из ВТамО
- Кадыров рассказал о следующей задаче на Украине
- Кива заявил, что многие представители украинских властей готовы поддержать Россию
- Кадыров встретился с командирами и бойцами «Ахмата»
- Эксперт рассказал, почему рубль неожиданно и жестко просел
- СМИ: Украине не ударить по Крымскому мосту
- Ещё два британских министра подали в отставку
- Байдена обвинили в непонимании рыночной экономики
- Опубликованы первые фотографии новых «Москвичей»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru