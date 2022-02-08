Таможенникам могут разрешить останавливать грузовики в РФ без участия ГИБДД

Правительство России намерено наделить таможенные органы правом останавливать транспортные средства с допустимой максимальной массой 3,5 тонны и больше во всех регионах без привлечения сотрудников Госавтоинспекции. Предполагается, что такой порядок даст возможность пресекать схемы минимизации уплаты налога на добавленную стоимость.

Законопроект внесен кабинетом министров в Госдуму. Сейчас таможенники могут останавливать автомобили с целью ревизии товаров и сопроводительных документов. Без участия ГИБДД это можно делать только в зонах таможенного контроля вдоль государственной границы.

В случае, если масса транспортного средства превышает 3,5 тонны, то его сотрудники ФТС могут останавливать ещё в 24 субъектах федерации, а также в Санкт-Петербурге.

Как говорится в пояснении к документу, помимо пресечения схемы минимизации уплаты НДС принятие законопроекта будет способствовать предотвращению ввоза и оборота санкционных товаров и контрафакта.

