Таможенникам могут разрешить останавливать грузовики в РФ без участия ГИБДД
Правительство России намерено наделить таможенные органы правом останавливать транспортные средства с допустимой максимальной массой 3,5 тонны и больше во всех регионах без привлечения сотрудников Госавтоинспекции. Предполагается, что такой порядок даст возможность пресекать схемы минимизации уплаты налога на добавленную стоимость.
Законопроект внесен кабинетом министров в Госдуму. Сейчас таможенники могут останавливать автомобили с целью ревизии товаров и сопроводительных документов. Без участия ГИБДД это можно делать только в зонах таможенного контроля вдоль государственной границы.
В случае, если масса транспортного средства превышает 3,5 тонны, то его сотрудники ФТС могут останавливать ещё в 24 субъектах федерации, а также в Санкт-Петербурге.
Как говорится в пояснении к документу, помимо пресечения схемы минимизации уплаты НДС принятие законопроекта будет способствовать предотвращению ввоза и оборота санкционных товаров и контрафакта.
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