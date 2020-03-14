Банкиры: Из-за падения рубля повышения ставок по ипотеке не избежать

В России банки решили повысить ставки по ипотеке из-за снижения курса рубля, сообщает газета «Ведомости». По данным издания, уже два банка резко увеличили проценты по ипотечным кредитам. Так, уже изменились ставки по ипотеке в «Юникредит банк» и «Транскапиталбанк». Их рост планирует и «Абсолют банк». По информации издания, повышение ставок не коснется уже взятых ипотечных кредитов, но может затронуть те, что пока проходят стадию одобрения.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в интервью НСН заявил, что повышение ипотечных ставок в таких экономических условиях неизбежно.

«Думаю, резкого повышения ставок по ипотеке ждать не стоит, но оно, к сожалению, неизбежно. Думаю, оно будет аккуратным, в ожидании дальнейшего движения рынка. Если нормализуется все, то может быть и возвращение к прежним ставкам. Но не будет резкого повышения ставок, потому что на этом фоне можно привлечь клиентов от конкурентов на фоне сохранения ставки, которая есть сегодня», - считает эксперт.