Банкиры: Из-за падения рубля повышения ставок по ипотеке не избежать
Эксперты банковского сектора в эфире НСН подтвердили дальнейший рост ставок по ипотеке и ее востребованность.
В России банки решили повысить ставки по ипотеке из-за снижения курса рубля, сообщает газета «Ведомости». По данным издания, уже два банка резко увеличили проценты по ипотечным кредитам. Так, уже изменились ставки по ипотеке в «Юникредит банк» и «Транскапиталбанк». Их рост планирует и «Абсолют банк». По информации издания, повышение ставок не коснется уже взятых ипотечных кредитов, но может затронуть те, что пока проходят стадию одобрения.
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в интервью НСН заявил, что повышение ипотечных ставок в таких экономических условиях неизбежно.
«Думаю, резкого повышения ставок по ипотеке ждать не стоит, но оно, к сожалению, неизбежно. Думаю, оно будет аккуратным, в ожидании дальнейшего движения рынка. Если нормализуется все, то может быть и возвращение к прежним ставкам. Но не будет резкого повышения ставок, потому что на этом фоне можно привлечь клиентов от конкурентов на фоне сохранения ставки, которая есть сегодня», - считает эксперт.
Председатель саморегулируемой организации микрофинансовых организаций Эльман Мехтиев в эфире НСН заметил, что россияне берут ипотеку именно потому, что у них нет денег для покупки жилья сразу. Поэтому, предположил эксперт, несмотря на увеличение процентов по ипотечным кредитам, они все равно останутся востребованным банковским продуктом.
«Если бы у населения были деньги, люди бы не брали кредиты. Ипотеку будут продолжать брать. Давайте говорить честно, если вырастет ключевая ставка на 1 процент, на 1-1,5 процента вырастет и ставка по ипотеке», - заявил собеседник НСН.
Эксперт объяснил рост ипотечных ставок желанием банков минимизировать риски при выдаче кредитов на недвижимость.
«Увеличивая ставки сейчас, банки делают упреждающие шаги, вероятно, потому что у них есть сомнения в стоимости тех средств, которые они могут привлечь. Не забывайте, что есть еще замечание Центробанка, которое гласит, что снижение процентов по ипотеке не приведет к ее доступности. Оно, наоборот, приведет к тому, что вырастут цены. Вопрос не в том, на сколько вырастут или снизятся проценты по ипотеке, а как изменятся реальные доходы населения», - отметил Эльман Мехтиев.
Ранее вице-президент Российской гильдии риэлторов Арсен Унанян объяснил в эфире НСН, что будет с ценами на недвижимость в условиях надвигающегося кризиса. Он считает, что они мало изменятся.
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