Мутко допустил повышение ипотечных ставок в России

«Действительно, в последние два-три дня активы дорожают и уже неделю банки выдают ипотечные кредиты себе в убыток», - сказал он, добавив, что все будет зависеть от позиции Центробанка по снижению или повышению ключевой ставки.

Если ключевая ставка будет поднята, то ставки по ипотеке могут повыситься на один-два процентных пункта.

Мутко отметил, что сейчас средняя базовая ставка по ипотечным кредитам в стране составляет 8,5 процента.

Бывший вице-премьер Виталий Мутко назначен гендиректором госкомпании «ДОМ.РФ» в конце января 2020 года, напоминает RT. Ранее организация носила название «Агентство ипотечного жилищного кредитования» (АИЖК).

