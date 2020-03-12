Мутко допустил повышение ипотечных ставок в России
Гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко допустил повышение в России ставок по ипотечным кредитам на фоне обвала рубля и снижения цен на нефть, сообщает РИА Новости.
«Действительно, в последние два-три дня активы дорожают и уже неделю банки выдают ипотечные кредиты себе в убыток», - сказал он, добавив, что все будет зависеть от позиции Центробанка по снижению или повышению ключевой ставки.
Если ключевая ставка будет поднята, то ставки по ипотеке могут повыситься на один-два процентных пункта.
Мутко отметил, что сейчас средняя базовая ставка по ипотечным кредитам в стране составляет 8,5 процента.
Бывший вице-премьер Виталий Мутко назначен гендиректором госкомпании «ДОМ.РФ» в конце января 2020 года, напоминает RT. Ранее организация носила название «Агентство ипотечного жилищного кредитования» (АИЖК).
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