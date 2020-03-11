Что будет с ценами на недвижимость в условиях надвигающегося кризиса
Вице-президент Российской гильдии риэлторов Арсен Унанян объяснил в эфире НСН, что у населения мало денег.
По оценкам СМИ, на фоне обвала рубля на 10-35% вырастут цены на импортные товары. Производимая в России продукция станет дороже примерно на 10%. В числе товаров, ценники на которые изменятся сильнее всего, называют детские товары, обувь и одежду, электронику, бытовую технику, фармпрепараты, а также автомобили.
Однако на рынке недвижимости серьезного повышения цен пока не предвидится, рассказал НСН вице-президент Российской гильдии риэлторов Арсен Унанян.
«Потенциально предпосылки, конечно же, есть. Но процесс приобретения недвижимости достаточно длительный. У кого есть низкая одобренная процентная ставка, пытаются сейчас скорее выйти на сделку. Те скидки и акции, которые были у застройщиков, в ряде регионов, где есть достаточно высокий спрос на недвижимость - Москва, Сочи, начинают сворачиваться. Если доллар останется на уровне 71-73 рубля, то вряд ли цены на недвижимость изменятся. Основная проблема в том, что у населения небольшое количество денег, спросом обеспечено только жилье, сочетающее доступность и качество. Это достаточно узкий сегмент даже в городах-миллионниках. Поэтому рынок на ситуацию с рублем не будет резко реагировать», - сказал он.
Ранее глава Союза потребителей России Пётр Шелищ в эфире НСН прокомментировал возможное подорожание импортных товаров.
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