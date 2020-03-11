Что будет с ценами на недвижимость в условиях надвигающегося кризиса

По оценкам СМИ, на фоне обвала рубля на 10-35% вырастут цены на импортные товары. Производимая в России продукция станет дороже примерно на 10%. В числе товаров, ценники на которые изменятся сильнее всего, называют детские товары, обувь и одежду, электронику, бытовую технику, фармпрепараты, а также автомобили.

Однако на рынке недвижимости серьезного повышения цен пока не предвидится, рассказал НСН вице-президент Российской гильдии риэлторов Арсен Унанян.