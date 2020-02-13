«Банки не будут работать в убыток». В АРБ объяснили сложность снижения ипотечной ставки
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в эфире НСН рассказал, что многие накрутки, из-за которых вырастает конечная стоимость жилья, является не банковскими, а регуляторными.
Премьер-министр Михаил Мишустин призвал лишить кредитные организации возможности накручивать ставки по ипотеке. Он уточнил, что ипотека — комплексный продукт, который зависит от стоимости земли, затрат на строительство, а также от процентной ставки. По его словам, если добиться снижения стоимости самого строительства, «активнее использовать современные технологии и упрощать доступ компаний на строительный рынок», то и ипотека будет дешеветь. Помимо этого, председатель правительства поручил наладить систему информирования граждан о рефинансировании ипотечных кредитов, поскольку многие из них не знают о такой возможности.
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в эфире НСН заявил, что к банкам предъявляется немало требований, что повышает процент по займу на строящуюся недвижимость.
«Банки не работают в убыток. Если государство ставит вопрос, что надо снижать стоимость фондирования, значит, государство должно над этим поработать, потому что средства для банков стоят дорого. Как сделать, чтобы они обходились им дешевле, и не только отдельно взятым 3-4-5 банкам, а всей банковской системе, это задача государства. Поэтому государство и Центральный банк ответственны за кредитную политику, чтобы обеспечивать низкое фондирование и находить дешевые ресурсы для того, чтобы банки могли бы кредитовать по более низким ставкам, и чтобы это фондирование не удорожало из-за надзорных требований, это тоже оказывает очень серьезное влияние на стоимость самого кредита. Когда банку предъявляется масса требований и по резервированию, и по оценке залогов, и по фондированию, это все обходится в копеечку. Эти все накрутки не являются банковскими накрутками, а являются регуляторными накрутками. Процентная ставка поднимается все выше», - отметил он.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе селекторного совещания с регионами заявил, что ипотечные ставки на уровне 9 процентов – преступление.
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