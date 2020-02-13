«Банки не будут работать в убыток». В АРБ объяснили сложность снижения ипотечной ставки

«Банки не работают в убыток. Если государство ставит вопрос, что надо снижать стоимость фондирования, значит, государство должно над этим поработать, потому что средства для банков стоят дорого. Как сделать, чтобы они обходились им дешевле, и не только отдельно взятым 3-4-5 банкам, а всей банковской системе, это задача государства. Поэтому государство и Центральный банк ответственны за кредитную политику, чтобы обеспечивать низкое фондирование и находить дешевые ресурсы для того, чтобы банки могли бы кредитовать по более низким ставкам, и чтобы это фондирование не удорожало из-за надзорных требований, это тоже оказывает очень серьезное влияние на стоимость самого кредита. Когда банку предъявляется масса требований и по резервированию, и по оценке залогов, и по фондированию, это все обходится в копеечку. Эти все накрутки не являются банковскими накрутками, а являются регуляторными накрутками. Процентная ставка поднимается все выше», - отметил он.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе селекторного совещания с регионами заявил, что ипотечные ставки на уровне 9 процентов – преступление.

