Повышение НДС в следующем году вполне реально, но этого сценария удастся избежать в случае серьёзной девальвации рубля, рассказал в беседе с НСН экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями Евгений Змиев.



Российское правительство рассматривает вероятное повышение налогов ради сокращения дефицита бюджета, а повышенный в 2019 году до 20% НДС - самый прибыльный для государства, сообщило Reuters. По данным его источников, ставку НДС могут увеличить до 22%. Змиев согласился, что это реальный сценарий.