Правительство РФ вынуждено повышать налоги, чтобы сбалансировать бюджет, но оно начнет действовать наоборот, если опустить курс рубля, заявил НСН Евгений Змиев.

Повышение НДС в следующем году вполне реально, но этого сценария удастся избежать в случае серьёзной девальвации рубля, рассказал в беседе с НСН экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями Евгений Змиев.

Российское правительство рассматривает вероятное повышение налогов ради сокращения дефицита бюджета, а повышенный в 2019 году до 20% НДС - самый прибыльный для государства, сообщило Reuters. По данным его источников, ставку НДС могут увеличить до 22%. Змиев согласился, что это реальный сценарий.

«Налоговое бремя увеличивается уже несколько лет подряд. Различные маневры, ужесточение контроля и другие мероприятия привели к тому, что уровень отчислений от юридических и физических лиц растет. Поэтому правительство может повысить НДС на 2 процентных пункта. Меньше не имеет смысла, а выше, например, на 5 п.п. — это очень много. Тогда резко поднимется инфляция, а объемы производства и доходы населения снизятся. Для граждан это будет неприятно, потому что НДС входит в стоимость всех товаров и услуг, которые мы покупаем», — указал он.

Экономист добавил, что есть противоположный вариант, при котором налоги будут снижаться, а пособия и доходы — расти.

«Для такой экспортно-ориентированной страны, которой является Россия, очень невыгодно иметь крепкий рубль. Мы должны получать валюту, которая бы преобразовалась в большее количество рублей. Самое оптимальное в такой ситуации — иметь курса рубля к доллару в районе 150 к 1. Тогда бюджет станет профицитным, государство не будет иметь проблем с выплатой социальных пособий и сможет их увеличивать. При этом будут запущены экономические процессы, которые помогут экспортерам получать достаточно высокий объем выручки. Это приведет к росту заработных плат работников и расширению рабочих мест. Тогда можно будет задуматься о снижении налогов, в том числе НДФЛ для физических лиц и НДС», — подчеркнул он.

Ранее экс-министр экономики России Андрей Нечаев объяснил НСН «военный» характер бюджета РФ на 2026 год.

