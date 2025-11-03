ВС РФ нанесли удар по предприятиям ВПК и объектам энергокомплекса Украины

Отмечается, что для удара использовались ударные беспилотники и высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

В ведомстве указали, что групповой удар стал ответом на атаки Украины по российским гражданским объектам. В результате также были поражены инфраструктура военного аэродрома и ремонтная база вооружения и военной техники ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска нанесли удар по местам хранения беспилотников ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».