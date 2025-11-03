ВС РФ нанесли удар по предприятиям ВПК и объектам энергокомплекса Украины
Вооружённые силы России нанесли групповой удар по предприятиям военной промышленности и объектам газо-энергетического комплекса Украины. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.
Отмечается, что для удара использовались ударные беспилотники и высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал».
В ведомстве указали, что групповой удар стал ответом на атаки Украины по российским гражданским объектам. В результате также были поражены инфраструктура военного аэродрома и ремонтная база вооружения и военной техники ВСУ.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска нанесли удар по местам хранения беспилотников ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
