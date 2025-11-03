Названы зарплаты в Москве и Петербурге для IoT-инженеров и разработчиков VR

В частности, на Москву приходится 41% всех вакансий для на специалистов по 3D-печати, интернету вещей (IoT) и разработчиков систем виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR). На Северную столицу - 15%. Третье место занимает Свердловская область (11%)

Что касается зарплат, то VR/AR-разработчики могут рассчитывать на зарплату порядка 120—150 тысяч рублей, а при наличии опыта получать от 250 тысяч до 400 тысяч рублей, не считая бонусов. Молодому IoT-инженеру могут предложить месячную зарплату до 200 тысяч рублей, а продвинутые спецы могут получать до 500 тысяч рублей.

Ранее Госуниверситет управления выяснил, что отраслями с самыми низкими зарплатами в России являются кожевенное производство и выпуск одежды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».