В Госдуме состоялось первое пленарное заседание осенней сессии Пять российских банков из топ-20 крупнейших по объему средств населения понизили ставки по вкладам Социально значимые продукты питания в крупных торговых сетях за август подешевели Президент Сербии поблагодарил СВР России за предупреждение о возможном «майдане» в его стране Евгений Петросян отмечает 80-летие