Экономист Кабаков предрёк повышение налогов и высокую ставку ещё на год
В нынешних условиях россиянам пока рано брать кредит и бежать в магазин, чтобы иметь возможность позволить себе что-то лишнее, заявил в пресс-центре НСН Ярослав Кабаков.
Если дефицит бюджета в РФ будет расти, то ключевая ставка еще долго существенно не опустится, а россиян, вероятно, ждут еще и дополнительные налоги. Об этом в пресс-центре НСН рассказал директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.
«У нас период неопределённости. Мы в конце сентября ждем параметры бюджета на 2026 год, и есть осязаемые риски, связанные с дефицитом. Экспорт у нас снижается. А когда ЦБ снизил ставку на 2%, мы сразу увидели рост кредитования. Это проинфляционный фактор. ЦБ видит риски. И если дефицит бюджета будет увеличиваться, это серьезно ограничит возможности Банка России по снижению ключевой ставки», - рассказал он.
При этом Кабаков уточнил, что высокая ключевая ставка сохранится на ближайший год и отметил, что кредиты и для юридических, и для физических лиц все еще остаются часто неподъемными.
«Предполагаю, что ближайший год мы будем существовать в условиях высокой ключевой ставки. Да, она, видимо, будет постепенно снижаться, если мы не увидим очередного скачка инфляции осенью. И пока в текущей ситуации экономика у нас растёт, мы не видим существенного замедления, хотя предпосылки существуют. Кредиты для физлиц и юрлиц без субсидирования остаются не всем по карману. Конечно, это будет оказывать давление на экономику. С другой стороны, мы должны понимать, что дефицит бюджета потребует от правительства определенных действий. Может быть, пойдет речь об увеличении налогов. В СМИ обсуждается повышение НДС, возможно, появятся дополнительные налоги в отдельных сегментах экономики. Могут быть отменены налоговые льготы в IT, так что в чем-то условия могут ухудшиться. Россиянам пока еще рано брать кредит и бежать в магазин, чтобы что-то дополнительно себе позволить», - подытожил он.
Ранее сообщалось, что высокая ключевая ставка Центробанка России замедлит рост валового внутреннего продукта на 1,5%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Торговые центры после ухода иностранных брендов сделали ставку на фудхоллы
- Россиянам рассказали, какой должна быть диета донора
- Экономист Кабаков предрёк повышение налогов и высокую ставку ещё на год
- Володин назвал инцидент с беспилотниками в Польше провокацией
- Учителя поддержали призыв ограничить число детей в классах до 20 человек
- Бессент: Вторичные санкции ЕС завершат конфликт на Украине за 60 дней
- Лавров рассказал, на каких языках будут петь участники «Интервидения»
- Лукашенко: Белоруссия не имеет отношение к тому, что залетает в Польшу и Литву
- Нефть на чай: Как Россия вернулась к бартерному обмену в мировой торговле
- Путин поздравил юмориста Петросяна с 80-летием
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru