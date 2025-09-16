В бюджете на 2026 год приоритетными станут финансирование военно-промышленного комплекса, поддержка контрактников и лиц, пострадавших в ходе спецоперации России на Украине. Вместе с тем будут урезаны либо заморожены социальные расходы и затраты на поддержку экономики, заявил НСН экс-министр экономики России Андрей Нечаев.

Зампред Совета безопасности России и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев заявил на встрече с фракцией партии в Госдуме, что федеральный бюджет на 2026 год имеет военный характер. «Для нас очень важно все-таки сохранить финансирование мероприятий народной программы при всех сложностях бюджета. Бюджет никогда не бывает простым, а сейчас, скажем прямо, это военный бюджет», — подчеркнул он, отдельно упомянув о законах, связанных с господдержкой участников спецоперации. Нечаев пояснил, какие расходы станут приоритетными в «военном» бюджете.