Экс-министр экономики объяснил «военный» характер бюджета на 2026 год
Новые налоги в 2026 году, скорее всего, вводиться не будут, однако могут быть увеличены неналоговые сборы, например, пошлины, сказал НСН Андрей Нечаев.
В бюджете на 2026 год приоритетными станут финансирование военно-промышленного комплекса, поддержка контрактников и лиц, пострадавших в ходе спецоперации России на Украине. Вместе с тем будут урезаны либо заморожены социальные расходы и затраты на поддержку экономики, заявил НСН экс-министр экономики России Андрей Нечаев.
Зампред Совета безопасности России и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев заявил на встрече с фракцией партии в Госдуме, что федеральный бюджет на 2026 год имеет военный характер. «Для нас очень важно все-таки сохранить финансирование мероприятий народной программы при всех сложностях бюджета. Бюджет никогда не бывает простым, а сейчас, скажем прямо, это военный бюджет», — подчеркнул он, отдельно упомянув о законах, связанных с господдержкой участников спецоперации. Нечаев пояснил, какие расходы станут приоритетными в «военном» бюджете.
«Медведев подразумевает под “военным” бюджетом то, что приоритетными станут затраты на оборону в широком смысле, включая финансирование военно-промышленного комплекса, а также многочисленные расходы, связанные с контрактниками и помощью пострадавшим в ходе спецоперации России на Украине. Думаю, ни у кого не вызывает сомнений, что спецоперация будет продолжена, потому что не видно вариантов компромисса, который мог бы быть достигнут между Москвой и Киевом. Предложения, которые высказывались с обеих сторон, явно не могут быть реализованы», — сказал Нечаев.
Собеседник НСН также рассказал о том, какие расходы будут сокращены, а какие, наоборот, увеличат.
«Будут если не урезаны, то заморожены социальные расходы и расходы по поддержке экономики. Также, скорее всего, будут наращиваться расходы за счет высокого дефицита бюджета. Чтобы его покрывать, видимо, будут повышены налоги, причем по двум линиям: как прямые ставки (например, сейчас всерьез обсуждается повышение НДС), так и изменение налоговой базы, которое ведет к повышению налогов. Также будет наращиваться выпуск государственных ценных бумаг, что довольно опасно для фондового рынка. Теоретически дефицит бюджета возможно восполнить за счет приватизации, но пока серьезных коммерческих приватизационных сделок мы не видим. Фонд национального благосостояния, который не заморожен, сейчас очень мал, поэтому на него можно рассчитывать только в очень ограниченных пределах», — добавил бывший министр экономики.
В заключение Нечаев выразил уверенность, что новые налоги вводиться не будут, а вот неналоговые сборы могут быть увеличены.
«У нас достаточно развита налоговая база, поэтому каких-то принципиально новых налогов ждать не стоит, если только что-то совсем по мелочам. Думаю, могут быть увеличены сборы за получение водительских прав, регистраций и так далее. Постоянно идут разговоры о том, что надо сильнее обкладывать мигрантов неналоговыми сборами. Можно ждать повышения старых налогов или расширения налоговой базы», — подытожил он.
Ранее сообщалось, что кабинет министров Украины одобрил проект государственного бюджета на 2026 год с приоритетом финансирования оборонной сферы.
