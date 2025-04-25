Назван критический для России курс рубля

Нынешний курс российской национальной валюты в районе 80 рублей при заложенных в бюджете 96,5 рублей формирует некоторый дисбаланс, однако это не критично, сообщает «Прайм».

СМИ: Укрепившийся рубль – самая доходная валюта мира с начала года

В сегодняшних экономических условиях ориентировочную границу проблемной зоны можно обозначить от 75 рублей за доллар. Длительное нахождение курса ниже данной отметки может привести к недополучению бюджетом значительных сумм. Это может привести к его дефициту, что потребует экстренных мер для балансировки бюджета.

Курс в районе 30-40 рублей за доллар сегодня невозможен из-за принципиальных изменений структуры глобальной экономики.

Ранее стало известно, что курс доллара в России может упасть до 85 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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