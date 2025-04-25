Назван критический для России курс рубля
Нынешний курс российской национальной валюты в районе 80 рублей при заложенных в бюджете 96,5 рублей формирует некоторый дисбаланс, однако это не критично, сообщает «Прайм».
В сегодняшних экономических условиях ориентировочную границу проблемной зоны можно обозначить от 75 рублей за доллар. Длительное нахождение курса ниже данной отметки может привести к недополучению бюджетом значительных сумм. Это может привести к его дефициту, что потребует экстренных мер для балансировки бюджета.
Курс в районе 30-40 рублей за доллар сегодня невозможен из-за принципиальных изменений структуры глобальной экономики.
Ранее стало известно, что курс доллара в России может упасть до 85 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп ответит на вопрос о санкциях против РФ через неделю
- Выплаты авиапассажирам за овербукинг предложено сделать обязательными
- Депутат Нилов: В апреле и мае будут две 3-дневные рабочие недели
- Назван критический для России курс рубля
- СМИ: Осужденный по делу о захвате «Норд-Оста» вышел на свободу
- СМИ: Киев и Европа не могут не согласиться с планом Трампа по Украине
- Лавров: Россия готова к сделке
- Вучич предложил провести саммит с участием Путина и Трампа
- СМИ: Союзники США обеспокоены планом Трампа по территориальным уступкам Украины
- СМИ: Киев готовится к худшему сценарию — прекращению поддержки США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru