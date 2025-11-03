Катар может приостановить поставки СПГ в Европу

В ходе конференции ADIPEC он указал, что это может произойти, если Евросоюз не смягчит или не отменит директиву CSDDD о проверке всех цепочек поставок компаний на соответствие «целям устойчивого развития».

«Мы очень чётко заявили... мы не будем поставлять СПГ в Европу, это точно», - указал министр, добавив, что достичь нулевого уровня выбросов невозможно.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил «Радиоточке НСН», что решение ЕС отказаться с 2028 года от российского СПГ объясняется тем, что объемы его производства в течение двух лет собираются нарастить США.

