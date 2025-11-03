Катар может приостановить поставки СПГ в Европу
Катар может приостановить поставки в Европу сжиженного природного газа (СПГ). Как пишет RT, об этом заявил государственный министр по вопросам энергетики арабской страны Саад бен Шарида аль-Кааби.
В ходе конференции ADIPEC он указал, что это может произойти, если Евросоюз не смягчит или не отменит директиву CSDDD о проверке всех цепочек поставок компаний на соответствие «целям устойчивого развития».
«Мы очень чётко заявили... мы не будем поставлять СПГ в Европу, это точно», - указал министр, добавив, что достичь нулевого уровня выбросов невозможно.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил «Радиоточке НСН», что решение ЕС отказаться с 2028 года от российского СПГ объясняется тем, что объемы его производства в течение двух лет собираются нарастить США.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Певец Akmal' получил в ДНР подарок в цветах флага России
- ВС РФ нанесли удар по предприятиям ВПК и объектам энергокомплекса Украины
- Катар может приостановить поставки СПГ в Европу
- Умер автор закона об общественном контроле Валерий Борщев
- Главы правительств РФ и КНР подписали совместное коммюнике
- «Не пользуется медийными лицами»: Актриса Якунина раскрыла секрет театра «Кашемир»
- Вучич заявил о готовности продавать ЕС боеприпасы
- ВС РФ нанесли удар по местам хранения беспилотников ВСУ
- Медведев: Киев разворовал переданные Западом 500 млрд евро
- Армия России освободила 24 здания в Димитрове в ДНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru