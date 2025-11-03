Число пострадавших при землетрясении в Афганистане выросло до 534 человек

В результате землетрясения в Самангане и Балхе на севере Афганистана получили ранения 534 человека. Об этом заявил пресс-секретарь министерства общественного здравоохранения страны Шарафат Заман Амархейль.

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2

В своих соцсетях он также отметил, что в числе погибших более 20 человек и эта цифра может увеличиться.

«Бригады медиков находятся на месте происшествия», - добавил пресс-секретарь.

Ранее в Турции из-за землетрясения магнитудой 6,1 обрушились четыре здания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ПострадавшиеПогибшиеЗемлетрясениеАфганистан

