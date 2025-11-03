Певец Akmal' получил в ДНР подарок в цветах флага России

Российский певец Akmal' (Акмаль Ходжаниязов) получил в Донецке в подарок флаг Донецкой народной республики. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что фанатка преподнесла свой подарок в пакете в цветах российского флага.

«Вот такие пакеты мне нравятся», - заявил 21-летний исполнитель.

Ранее в Казахстане Akmal' отказался принять подарок в жёлто-синем пакете. Это не понравилось казахстанцам, так как флаг их страны состоит из орнамента жёлтого цвета на синем фоне. Сам певец заявил, что отдельные инциденты носят провокационный характер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Евгений Стукалин/ТАСС
