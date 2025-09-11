Смех и грех: Призывы ЕС отказаться от нефти и газа из России назвали безумием
Предложения Урсулы фон дер Ляйен избавиться от российского топлива означают очередной рост стоимости электричества и тепла для европейцев, заявил НСН Сергей Правосудов.
Полный отказ от российских энергоносителей невозможен для европейцев. Политики вернутся к здравому смыслу и снова начнут открыто закупать их, рассказал НСН директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз (ЕС) навсегда избавиться от энергоресурсов России, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодным посланием о положении дел в ЕС. По ее словам, Европа должна забыть о «грязных углеродах» и развивать атомные электростанции. Правосудов подчеркнул, что это невозможно сделать.
«Это выглядит просто смешным. В ближайшее время такие планы фон дер Ляйен абсолютно неосуществимы, потому что только Франция реально имеет какие-то серьезные мощности по атомной энергетике, и то большинство АЭС у них уже устаревшие, их тоже нужно будет перестраивать. Никого в Европе не назовешь технологическим лидером в атомной сфере. Сейчас это Россия, а больше всех строит станций Китай. Если говорить про другие виды возобновляемой энергетики, то тут ЕС зависит от Пекина. Большинство панелей для солнечных батарей и деталей для ветряных электростанций — китайские. От таких высказываний результат простой — рост стоимости электричества и тепла для жителей Евросоюза», — указал он.
Эксперт добавил, что Европа все равно вернется к сотрудничеству с Россией в сфере энергетики.
«После Урсулы фон дер Ляйен придут другие политики, которые будут исходить из интересов своих стран, а не из какой-то либеральной идеологии. Россия является крупнейшим мировым лидером по запасам газа и находится рядом с Европой. Просто смешно отказываться от того, что поблизости, где можно покупать топливо по приемлемым ценам. Более дорогое электричество, которое сейчас покупает ЕС — это просто безумие, после которого начнется откат к здравому смыслу. Страны ЕС посмотрят на энергобаланс и вернутся к нам. Германия, например, уже покупает якобы казахстанскую нефть, которая идет по нашему нефтепроводу, но все понимают, что она российская», — заключил собеседник НСН.
Ранее директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев объяснил НСН, почему Россия не построит новый газопровод в Сербию.
