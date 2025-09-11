Полный отказ от российских энергоносителей невозможен для европейцев. Политики вернутся к здравому смыслу и снова начнут открыто закупать их, рассказал НСН директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.



Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз (ЕС) навсегда избавиться от энергоресурсов России, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодным посланием о положении дел в ЕС. По ее словам, Европа должна забыть о «грязных углеродах» и развивать атомные электростанции. Правосудов подчеркнул, что это невозможно сделать.