Эксперт посоветовал хранить сбережения в шекелях

Из-за девальвации и падения покупательной способности многие привыкли вкладывать в доллар и евро. Но сегодня эти две валюты стали опасны для россиян, отметил эксперт.

Коган считает, что альтернативой им могут стать дирхам, юань, шекель.

Говоря о том, что сейчас многие инвесторы из России после санкций начали смотреть в сторону криптовалюты, он заявил, что ничего плохого в таком вложении денег нет.