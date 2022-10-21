Эксперт посоветовал хранить сбережения в шекелях
Профессор Высшей школы экономики Евгений Коган рассказал куда сейчас лучше вкладываться российским инвесторам, сообщает NEWS.ru.
По его словам, если рассматривать вложения в ценные бумаги, то стоит обратить внимание на качественные корпоративные облигации внутри страны, а также на российские акции тех компаний, которые платят дивиденды.
Из-за девальвации и падения покупательной способности многие привыкли вкладывать в доллар и евро. Но сегодня эти две валюты стали опасны для россиян, отметил эксперт.
Коган считает, что альтернативой им могут стать дирхам, юань, шекель.
Говоря о том, что сейчас многие инвесторы из России после санкций начали смотреть в сторону криптовалюты, он заявил, что ничего плохого в таком вложении денег нет.
«Но это имеет такое же отношение к инвестициям, как игра в покер к пчеловодству. Инвестиции — это когда ты вкладываешь во что-то, дающее денежный поток. Мы можем прогнозировать размер этого денежного потока», - заметил профессор.
По его словам, вложения в криптовалюту — это, скорее, спекуляция. Главное, чтобы трейдеры четко осознавали все риски — налоговые, инфраструктурные, добавил Коган.
Ранее член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с НСН заявил, что в интересах экспортеров к концу года курс доллара США будет ближе к 70 рублям.
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