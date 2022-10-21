Эксперт посоветовал хранить сбережения в шекелях

Профессор Высшей школы экономики Евгений Коган рассказал куда сейчас лучше вкладываться российским инвесторам, сообщает NEWS.ru.

По его словам, если рассматривать вложения в ценные бумаги, то стоит обратить внимание на качественные корпоративные облигации внутри страны, а также на российские акции тех компаний, которые платят дивиденды.

Экономист о концепции Путина: Мировой капитализм рано списывать со счетов

Из-за девальвации и падения покупательной способности многие привыкли вкладывать в доллар и евро. Но сегодня эти две валюты стали опасны для россиян, отметил эксперт.

Коган считает, что альтернативой им могут стать дирхам, юань, шекель.

Говоря о том, что сейчас многие инвесторы из России после санкций начали смотреть в сторону криптовалюты, он заявил, что ничего плохого в таком вложении денег нет.

Экономист: мы не увидим доллар по 50 рублей

«Но это имеет такое же отношение к инвестициям, как игра в покер к пчеловодству. Инвестиции — это когда ты вкладываешь во что-то, дающее денежный поток. Мы можем прогнозировать размер этого денежного потока», - заметил профессор.

По его словам, вложения в криптовалюту — это, скорее, спекуляция. Главное, чтобы трейдеры четко осознавали все риски — налоговые, инфраструктурные, добавил Коган.

Ранее член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с НСН заявил, что в интересах экспортеров к концу года курс доллара США будет ближе к 70 рублям.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КриптовалютаВалютаИнвесторыИнвестицииЭкономика
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры