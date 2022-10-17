«Просто паника»: Экономист рассказал о последствиях ослабления рубля по плану Минэкономразвития

Александр Разуваев отметил, что такая стратегия обусловлена интересами экспортеров, которые являются основными налогоплательщиками. 

План Минэкономразвития по ослаблению рубля может осуществиться и раньше 2025 года, это обусловлено интересами экспортеров, заявил экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с НСН.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил, что курс рубля в ближайшие годы будет постепенно ослабляться, к 2025 году прогнозируется на уровне 72 рублей за доллар. Разуваев уверен, что приблизиться к отметке в 70 получится уже к концу года.

«Бюджет у нас дефицитный на ближайшие три года, экспортеры – основные налогоплательщики. Исходя из этого, я думаю, что к концу года курс будет ближе к 70 или даже 70. Ключевая ставка ЦБ из-за этого вряд ли будет снижена на ближайшем заседании, хотя я считаю, что она будет ниже в следующем году – 5-6%, ЦБ это объяснит дальнейшим снижением инфляции», - отметил экономист.

При этом, по словам Разуваева, опасаться такого ослабления не стоит, это не сможет значительно повлиять на инфляцию.

«Скупка долларов и экспорт капитала»: Перечислены способы для ослабления курса рубля

«У нас была резкая девальвация в конце 2014 года, которая объяснялась санкциями и обвалом цен на нефть. То, что было с начала СВО, это просто паника. Я не думаю, что ослабление рубля, которое будет сейчас, как-то реально инфляцию ускорит. Я думаю, что годовая инфляция за 2022 год будет 12%», - объяснил собеседник НСН.

В ближайшее время колебания рубля возможны в обе стороны, но резких скачков не ожидается, подчеркнул Разуваев, отметив, что самая неприятная участь в этом смысле может ждать евро.

«Это не отрицает того, что рубль может ходить вверх и вниз. Резкие колебания курса на основные товары нашего экспорта, как в 2008 году, маловероятны. У нас до сих пор на валютные операции действуют ограничения. Я уверен, что с долларом ничего не будет, а с евро - посмотрим. Не очень удивлюсь, если в следующем году за доллар будут давать два евро. Если в крупной европейской стране власть поменяется, они вполне могут сказать, что выходят из еврозоны», - добавил он.

Ранее экономист Денис Ракша в разговоре с НСН перечислил способы для ослабления курса рубля.

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ФОТО: РИА Новости
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