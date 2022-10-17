«Просто паника»: Экономист рассказал о последствиях ослабления рубля по плану Минэкономразвития

План Минэкономразвития по ослаблению рубля может осуществиться и раньше 2025 года, это обусловлено интересами экспортеров, заявил экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с НСН.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил, что курс рубля в ближайшие годы будет постепенно ослабляться, к 2025 году прогнозируется на уровне 72 рублей за доллар. Разуваев уверен, что приблизиться к отметке в 70 получится уже к концу года.

«Бюджет у нас дефицитный на ближайшие три года, экспортеры – основные налогоплательщики. Исходя из этого, я думаю, что к концу года курс будет ближе к 70 или даже 70. Ключевая ставка ЦБ из-за этого вряд ли будет снижена на ближайшем заседании, хотя я считаю, что она будет ниже в следующем году – 5-6%, ЦБ это объяснит дальнейшим снижением инфляции», - отметил экономист.

При этом, по словам Разуваева, опасаться такого ослабления не стоит, это не сможет значительно повлиять на инфляцию.