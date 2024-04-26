СМИ: застреливших семерых человек военных передали военной полиции
Военнослужащих России Александра Осипова и Александра Кайгородцева, проходящих по делу об убийстве семерых человек в Херсонской области, передали военной полиции, сообщает РБК со ссылкой на собеседника в местном отделении полиции.
Преступление произошло в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка. Часть тел обнаружили еще 24 апреля в разных местах с огнестрельными ранениями и ожогами. Некоторые трупы были обезображены огнем.
Одна из убитых — глава сельской администрации Любовь Тымчак. Злоумышленники хотели поселиться в Абрикосовке, но глава села сказала, что пустых домов нет, после этого военные с ней расправились.
Кайгородцев ранее был судим за хранение или изготовление наркотиков в особо крупном размере и убийство. В 2021 году его же осудили за кражу.
Оба задержанных сознались в преступлениях.
У них нашли гильзы, пули и кольцо от гранаты.
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