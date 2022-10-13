Экономист о концепции Путина: Мировой капитализм рано списывать со счетов

Ранее Путин на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии заявил, что Россия выступает за пересмотр принципов работы мировой финансовой системы. По мнению президента, важно, чтобы первоочередным шагом было более активное использование национальных валют во взаимных расчетах. Ракша заявил, что такая концепция сегодня несостоятельна.

«В первый раз, насколько помню, из его уст это прозвучало на “Валдае” в прошлом октябре. Тогда российский президент заявил, что мировая капиталистическая система подошла к порогу своего развития, дальше она совершенствоваться не может, ей на смену должно прийти что-то другое. Такие заявления появляются уже на протяжении более ста лет, а началось все с программной работы Ленина. Никому еще не удалось доказать, что такой переход случится именно сейчас. Наверное, когда-нибудь капитализм исчерпает ресурсы развития, но не факт, что это уже случилось. Пока что Путин вслед за другими выдает желаемое за действительное, а посему дальнейшее логическое построение повисает в воздухе», — подчеркнул аналитик.

Собеседник НСН отметил, что подобные заявления должны быть жестко привязаны к контексту, обстоятельствам, в которых оно делается, и аудитории, на которую оно рассчитано.

«В данном случае фраза Путина смотрится абсолютно органично, поскольку сейчас наметилась концепция формирования экономических макрорегионов. Согласно ей, мировая финансовая система, экономическая система или система разделения труда будет разваливаться, на ее обломках будут формироваться экономические и валютные макрорегионы, одним из которых станет Азия. Следовательно, на смену действующей системе должны прийти другие инструменты, в частности, место доллара должны занять региональные валюты, расчеты в двухсторонних или национальных валютах и так далее», — сказал экономист.

Также Ракша подчеркнул, что доллар по-прежнему остается самой популярной валютой в кризисную эпоху.

«Сейчас вовсю идут разговоры, что надо уходить от доллара в международных расчетах, что он становится все более и более опасной валютой. Но все те, кто высказывается в таком духе, не являются инвесторами. А вот инвесторы как раз бегут в доллар, потому что американская валюта остается самой надежной, ликвидной и привлекательной в эпоху кризиса. Возможно, в отдаленной перспективе на его место придет какая-то другая валюта, но пока этого не произошло. Это не удалось даже евро за несколько десятков лет его существования. В том, что это место займет юань, тоже сомневаюсь. Хоть тенденция к переходу на взаиморасчеты национальными валютами и есть, но пока их объемы весьма невелики и никак не могут конкурировать с традиционными расчетами», — заключил экономист.

Ранее председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов допустил отказ от торгов долларом.

