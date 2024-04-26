Рыбопромышленника Кана заочно приговорили к 17 годам тюрьмы за убийство по найму

Речь идёт об убийстве во Владивостоке занимавшегося рыбным промыслом предпринимателя Валерия Пхиденко, убийство которого, по версии следствия, Кан заказал в 2010 году.

В качестве причины покушения следователи называли месть, так как Кан считал Пхиденко причастным к покушению на свою жизнь, которое произошло в марте 2005 года.

Обвинение запрашивало для Кана 19 лет лишения свободы. По решению суда, рыбопромышленнику было заочно назначено наказание в в иде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее челябинский бизнесмен, занимающийся цветами, расстрелял местного жителя, перепутав его со своим должником, сообщает Ura.ru.

