Рыбопромышленника Кана заочно приговорили к 17 годам тюрьмы за убийство по найму
Рыбопромышленника Олега Кана заочно признали виновным в организации убийства по найму. Такое решение принял Приморский краевой суд, пишет «Коммерсант».
Речь идёт об убийстве во Владивостоке занимавшегося рыбным промыслом предпринимателя Валерия Пхиденко, убийство которого, по версии следствия, Кан заказал в 2010 году.
В качестве причины покушения следователи называли месть, так как Кан считал Пхиденко причастным к покушению на свою жизнь, которое произошло в марте 2005 года.
Обвинение запрашивало для Кана 19 лет лишения свободы. По решению суда, рыбопромышленнику было заочно назначено наказание в в иде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Ранее челябинский бизнесмен, занимающийся цветами, расстрелял местного жителя, перепутав его со своим должником, сообщает Ura.ru.
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