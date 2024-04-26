В Оренбургской области уровень воды в реке Урал опустился ниже опасных значений

Уровень воды в реке Урал Оренбургской области опустился ниже опасных значений. Об этом со ссылкой на региональный Гидрометцентр сообщает ТАСС.

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Метеорологи заявили, что по данным на 6:00 мск 26 апреля уровень воды в реке в районе села Илек опустился до 888 см, то есть на два см ниже опасной отметки. Также отмечается, что уровень воды в районе Оренбурга составляет 869 см, у Орска - 393 см.

«Урал на всей протяженности находится ниже опасного уровня», - говорится в сообщении.

Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что ведомство привлечёт к ответственности всех виновных в паводках в российских регионах, сообщает RT.

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ФОТО: Пресс-служба Оренбургской области
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