В Оренбургской области уровень воды в реке Урал опустился ниже опасных значений

Метеорологи заявили, что по данным на 6:00 мск 26 апреля уровень воды в реке в районе села Илек опустился до 888 см, то есть на два см ниже опасной отметки. Также отмечается, что уровень воды в районе Оренбурга составляет 869 см, у Орска - 393 см.

«Урал на всей протяженности находится ниже опасного уровня», - говорится в сообщении.

Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что ведомство привлечёт к ответственности всех виновных в паводках в российских регионах, сообщает RT.

