В Оренбургской области уровень воды в реке Урал опустился ниже опасных значений
Уровень воды в реке Урал Оренбургской области опустился ниже опасных значений. Об этом со ссылкой на региональный Гидрометцентр сообщает ТАСС.
Метеорологи заявили, что по данным на 6:00 мск 26 апреля уровень воды в реке в районе села Илек опустился до 888 см, то есть на два см ниже опасной отметки. Также отмечается, что уровень воды в районе Оренбурга составляет 869 см, у Орска - 393 см.
«Урал на всей протяженности находится ниже опасного уровня», - говорится в сообщении.
Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что ведомство привлечёт к ответственности всех виновных в паводках в российских регионах, сообщает RT.
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