Депутаты попросили ФАС проверить рост стоимости авиабилетов
Федеральную антимонопольную службу России просят проверить скачок цен на авиабилеты в экономическом классе, сообщают «Известия».
Инициатива принадлежит главе комитета Госдумы по защите конкуренции Валерию Гартунгу и заместителю председателя комитета по просвещению Яне Лантратовой, которые обратились с такой просьбой в службу.
Речь идет о билетах внутри страны. По словам депутатов, стоимость перелета в салоне экономкласса выросла на 42 процента, что противоречит поставленной главой государства Владимиром Путиным цели по увеличению интенсивности авиасообщения в России в 1,5 раза к 2030 году.
Ранее Росстат сообщил, что стоимость полетов внутри РФ за год выросла на четверть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru