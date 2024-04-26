Депутаты попросили ФАС проверить рост стоимости авиабилетов

Инициатива принадлежит главе комитета Госдумы по защите конкуренции Валерию Гартунгу и заместителю председателя комитета по просвещению Яне Лантратовой, которые обратились с такой просьбой в службу.

Речь идет о билетах внутри страны. По словам депутатов, стоимость перелета в салоне экономкласса выросла на 42 процента, что противоречит поставленной главой государства Владимиром Путиным цели по увеличению интенсивности авиасообщения в России в 1,5 раза к 2030 году.

Ранее Росстат сообщил, что стоимость полетов внутри РФ за год выросла на четверть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

