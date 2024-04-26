Шохин: На закрытой встрече Путина с бизнесом обсуждалась деприватизация

До этого министр финансов России Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Росимущества заявил о намерении скорректировать плановый объем поступлений в бюджет 2024 года от сделок приватизации. По его словам, объем должен увеличиться в 100 раз – до 100 млрд рублей.

Так, в 2023 году Росимущество реализовало имущество на 21 млрд рублей, что позволило оптимизировать более 8 млрд рублей расходов предприятий. Министерство финансов России до этого составило список из примерно 30 компаний для возможной приватизации, передает «Радиоточка НСН».

