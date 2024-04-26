Шохин: На закрытой встрече Путина с бизнесом обсуждалась деприватизация
На закрытой встрече президента Владимира Путина с представителями бизнеса обсуждалась деприватизация, заявил председатель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, передает РИА Новости.
Он отметил, что глава государства призвал не применять жесткие санкции к тем, кто стал владельцем имущества в результате неправильных решений федеральных или региональных органов власти.
До этого министр финансов России Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Росимущества заявил о намерении скорректировать плановый объем поступлений в бюджет 2024 года от сделок приватизации. По его словам, объем должен увеличиться в 100 раз – до 100 млрд рублей.
Так, в 2023 году Росимущество реализовало имущество на 21 млрд рублей, что позволило оптимизировать более 8 млрд рублей расходов предприятий. Министерство финансов России до этого составило список из примерно 30 компаний для возможной приватизации, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru