Шохин: На закрытой встрече Путина с бизнесом обсуждалась деприватизация

На закрытой встрече президента Владимира Путина с представителями бизнеса обсуждалась деприватизация, заявил председатель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, передает РИА Новости.

Он отметил, что глава государства призвал не применять жесткие санкции к тем, кто стал владельцем имущества в результате неправильных решений федеральных или региональных органов власти.

«Олигархи и спецслужбы Запада»: Делягин назвал участников возможной приватизации

До этого министр финансов России Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Росимущества заявил о намерении скорректировать плановый объем поступлений в бюджет 2024 года от сделок приватизации. По его словам, объем должен увеличиться в 100 раз – до 100 млрд рублей.

Так, в 2023 году Росимущество реализовало имущество на 21 млрд рублей, что позволило оптимизировать более 8 млрд рублей расходов предприятий. Министерство финансов России до этого составило список из примерно 30 компаний для возможной приватизации, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ПредпринимателиБизнесВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры