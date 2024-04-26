Два реактивных снаряда «Ольха» уничтожили над Белгородской областью
26 апреля 202407:23
Силы ПВО пресекли очередную попытку украинских военных совершить атаку по объектам на территории России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении уточняется, что Вооружённые силы применили (ВСУ) реактивную систему залпового огня «Ольха».
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО два реактивных снаряда были уничтожены над территорией Белгородской области», - заключили в ведомстве.
Ранее в Минобороны заявили, что российские войска смогли отразить восемь атак ВСУ с использованием БПЛА самолётного типа, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru