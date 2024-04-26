FIA отказалась менять систему начисления очков в гонках «Формула 1»

В настоящее время очки получают гонщики, финишировавшие в ТОП-10. На заседании Комиссии «Формулы 1» было предложено начислять их первым 12 пилотам.

«Было принято решение провести дальнейший анализ предлагаемых изменений и предоставить его результаты на встрече в июле», - говорится в протоколе заседания.

Также отмечается, что Комиссия одобрила установку на болиды камер заднего вида, начиная с этапа в Испании в 2024 году.

Ранее FIA и владельцы чемпионата «Формула 1» объявили календарь гонок на 2025 год. В юбилейном 75-м чемпионате будет 24 Гран-при, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

