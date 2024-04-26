FIA отказалась менять систему начисления очков в гонках «Формула 1»
Международная автомобильная федерация (FIA) отказалась менять систему начисления очков в гонках «Формула 1». Об этом сообщает пресс-служба федерации.
В настоящее время очки получают гонщики, финишировавшие в ТОП-10. На заседании Комиссии «Формулы 1» было предложено начислять их первым 12 пилотам.
«Было принято решение провести дальнейший анализ предлагаемых изменений и предоставить его результаты на встрече в июле», - говорится в протоколе заседания.
Также отмечается, что Комиссия одобрила установку на болиды камер заднего вида, начиная с этапа в Испании в 2024 году.
Ранее FIA и владельцы чемпионата «Формула 1» объявили календарь гонок на 2025 год. В юбилейном 75-м чемпионате будет 24 Гран-при, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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