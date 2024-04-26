СМИ: Советники Трампа обсуждают санкции против уходящих от доллара стран

По данным агентства, обсуждения включают наказания для союзников и противников, которые активно стремятся вести двустороннюю торговлю в валютах, не используя дола США. Как считают советники, ограничительные меры против государств с развивающимися рынками могут снизить риски для американской валюты.

Если Трамп победит на выборах президента США, целью его команды станут страны, входящие в БРИКС, которые в рамках усилий по дедолларизации увеличивают во взаимной торговле применение национальных валют.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, дедолларизация становится реальностью из-за того, что валюта стала проблемной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

