СМИ: Советники Трампа обсуждают санкции против уходящих от доллара стран
Советники бывшего американского лидера Дональда Трампа не исключают введение санкций против стран, которые в своей внешней торговле уходят от использования доллара, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, обсуждения включают наказания для союзников и противников, которые активно стремятся вести двустороннюю торговлю в валютах, не используя дола США. Как считают советники, ограничительные меры против государств с развивающимися рынками могут снизить риски для американской валюты.
Если Трамп победит на выборах президента США, целью его команды станут страны, входящие в БРИКС, которые в рамках усилий по дедолларизации увеличивают во взаимной торговле применение национальных валют.
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, дедолларизация становится реальностью из-за того, что валюта стала проблемной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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